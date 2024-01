Schindler’s List: il cameo di Steven Spielberg, i chilogrammi presi da Ralph Fiennes, il 'ruolo' di Robin Williams.

News Cinema

Stasera in TV, in occasione della Giornata della Memoria, Rete 4 ripropone Schindler's List, uno dei film più incisivi mai realizzati sulla Shoah. Ecco una raccolta di interessanti notizie sul capolavoro di Steven Spielberg, che riguardano il regista e i suoi interpreti.

La visione di un film come Schindler's List (1993) scatena puntualmente emozioni intense ed impetuose. Affrontare il tema dell'Olocausto sul grande schermo è un'impresa titanica e, per mostrarsi all'altezza, è necessario possedere un talento ed una sensibilità eccezionali. Il capolavoro di Steven Spielberg, vincitore di ben sette Premi Oscar, andrà in onda questa sera su Rete 4, in occasione della Giornata della Memoria.

Una pellicola struggente, straziante e impossibile da descrivere senza sfruttare termini triti e banali. Sicuramente lo avrete già visto. Potremmo tuttavia affermare che rivederlo, se se ne ha l'occasione, è imprescindibile. Conclusa questa piccola ma doverosa premessa, andiamo a svelare alcune notizie sulla genesi di Schindler's List. In particolare, sul rapporto tra Spielberg e il suo film più sentito e doloroso.

Schindler's List è tratto dal romanzo La lista di Schindler, firmato dall'australiano Thomas Keneally e basato sulla storia vera vera di Oskar Schindler. La prima scelta per la regia dell'adattamento fu Martin Scorsese che, tuttavia, declinò l'offerta. Il regista non si sentiva all'altezza di realizzare il film, in quanto non ebreo. La palla passò dunque a Roman Polanski il quale, allo stesso modo, rifiutò. Nel caso di Polanski, ebreo e polacco, il problema era opposto: il tema lo toccava fin troppo e, evidentemente, non era ancora pronto. Nel 2002, il regista si rifarà con Il Pianista, vincitore di tre Oscar.

Anche Sidney Lumet fu preso in considerazione ma, avendo già affrontato il tema ne L’uomo del banco dei pegni (1964), temeva di aver già dato tutto il possibile. A questo punto entrò in scena un mostro sacro della storia del cinema: Billy Wilder. L'autore desiderava dirigere il film e collaborò alla prima bozza della sceneggiatura. Infine, ad impugnare le redini del progetto, fu Steven Spielberg. A tal proposito, Scorsese si appropriò di Cape Fear, lungometraggio assegnato in origine al 'papà' di Jurassic Park.

Com'è noto, Spielberg rinunciò al proprio compenso e, ancora oggi, non firma autografi su materiale relativo al film (poster, DVD etc.). Quanto agli incassi, la pellicola, realizzata con 22 milioni di dollari, ne guadagnò 321 in tutto il mondo. Il regista destinò una parte alla creazione della Survivors of the Shoah Visual History Foundation. Un'organizzazione no-profit che raccoglie una collezione di documenti audiovisivi inerenti alla Shoah, con testimonianze di circa 52.000 sopravvissuti.

Schindler's List di Steven Spielberg, gli attori che rifiutarono il ruolo di Liam Neeson

Spielberg ha ricordato di aver girato il film a Cracovia, in bianco e nero e senza una sceneggiatura. L'allora 46enne decise di non effettuare riprese all'interno dei cancelli di Auschwitz, malgrado avesse ottenuto l'autorizzazione. Fu una forma di rispetto, da parte del regista, nei confronti delle vittime dell'Olocausto. Le scene, dunque, sono state girate in set costruiti nei pressi di Auschwitz e del campo di concentramento di Kraków-Plaszów.

Veniamo al protagonista, interpretato da un indimenticabile Liam Neeson. L'attore ottenne il ruolo dopo una lunga ed attenta selezione, avendo la meglio su Stellan Skarsgård. Prima di lui, erano stati valutati anche una serie di grandi nomi. In primis Harrison Ford, vecchia conoscenza di Steven Spielberg. Il divo non accettò perché credeva che la sua presenza, dopo il successo di Indiana Jones, avrebbe potuto compromettere impressioni e sensazioni del pubblico. Proposti anche i nomi di Kevin Costner e Mel Gibson e, in questo caso, fu Spielberg a dire 'no', perché restio ad ingaggiare un'affermata star di Hollywood.

Veniamo ad Amon Göth, il folle ed efferato nazista interpretato da Ralph Fiennes. È bene ricordare che, per il ruolo, fu preso in considerazione anche Tim Roth. Difficilmente, tuttavia, potremmo immaginare un attore in grado di offrire una performance più agghiacciante dell'interprete britannico. Per entrare nei panni del crudele ufficiale, Fiennes dovette metter su ben 13 kg e trovò un modo molto efficace per raggiungere l'obiettivo. Ovvero, bere litri di birra Guinness.

Che ruolo ha avuto Robin Williams in Schindler's List?

Non lasciatevi trarre in inganno dal titolo. Robin Williams non ha recitato in Schindler's List né compare in un cameo misterioso. Tuttavia, il compianto attore ha avuto un ruolo fondamentale durante le riprese del film. Per Steven Spielberg girare il lungometraggio non fu certo una passeggiata dal punto di vista emotivo. Anni fa, il regista ha svelato quale fosse il suo segreto per rinfrancare lo spirito e non far crollare l'umore: le telefonate dell'amico Robin Williams.

Robin sapeva cosa stavo passando e, una volta alla settimana, mi chiamava nei momenti giusti e faceva quindici minuti di spettacolo al telefono. Ridevo istericamente, avevo così tanto da cui liberarmi.

Lo stress di Spielberg era certamente legato anche alla necessità di gestire contemporaneamente anche la post produzione di Jurassic Park. "Ho accumulato un'enorme quantità di risentimento e rabbia, dovendo passare dal peso emotivo di Schindler's List a dinosauri che inseguivano jeep. E tutto ciò che potevo esprimere era solo la mia rabbia".

Ultima curiosità: nel finale di Schindler's List, Steven Spielberg appare in un piccolo cameo nei panni di un Ebreo che attraversa il campo.