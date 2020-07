Scegli il tuo POTUS: cinque film in streaming col (fittizio) Presidente degli Stati Uniti che tutti vorremmo...

News Cinema

In streaming ci sono cinque film che dipingono il Presidente in varie maniere, ma tutti ugualmente da vedere.

Dal momento che qui in America la campagna per le elezioni presidenziali 2020 è già ampiamente cominciata, abbiamo pensato di riscoprire alcuni film in streaming che ci hanno regalato un’immagine insolita del Presidente degli Stati Uniti, altrimenti detto POTUS (President Of The United States). Si tratta di personaggi di fiction impegnati in film e generi diversi come parodia, commedia, fantascienza o addirittura action. In comune queste figure hanno però ideali, umanità e talvolta un senso della propria carica – con le conseguenti, enormi responsabilità – che li rende personaggi amati, nonostante i loro difetti.

Dave – Presidente per un giorno (1993)

Il Presidente Bill Mitchell viene colpito da un malore e finisce in coma mentre s’intratteneva con la sua segretaria. Per evitare lo scandalo viene sostituito da un sosia di nome Dave Kovic, uomo qualunque che però ben presto si rivela molto più saggio e aperto al prossimo dell’originale…Uno dei film più riusciti del grande Ivan Reitman, una commedia edificante scritta magnificamente da Gary Ross – nominato all’Oscar – e recitata ancor meglio dai protagonisti Kevin Kline e Sigourney Weaver. Dave è un film leggero e insieme sorprendentemente profondo, impregnato di quello spirito civico che tutti dovremmo possedere, non soltanto coloro che ci governano. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play.

Il presidente – Una storia d’amore (1995)

Diventato vedovo troppo presto il Presidente Andrew Sheperd deve crescere sua figlia adolescente, governare il Paese e possibilmente essere rieletto. Il tutto si complica quando si innamora dell’ambientalista Sydney Ellen Wade. Da dove cominciare a raccontare quanto amiamo Il presidente? Dalla sceneggiatura certosina di Aaron Sorkin? Dalla regia ispirata di Rob Reiner? Dalle interpretazioni raffinate e incisive di Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox e tutti gli altri? Scegliete voi. Ma vi supplichiamo, tornare a rivedervi questa commedia romantica perché non ce ne sono più di questo stampo. A proposito: il monologo finale di Douglas è qualcosa che ogni tanto tornerete a rivedere. E rivedere. E rivedere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Mars Attacks! (1996)

Dal Pianeta Rosso sbarcano sulla Terra alieni brutti e cattivissimi, che vogliono conquistare il pianeta a suon di pistole con raggi letali. Nessuno sa che fare, tanto meno il vanesio e incompetente Presidente James Dale. Chi risolverà la crisi? Ovviamente i personaggi più impensati…Deliziosa satira politico/sociale diretta da un Tim Burton in stato di grazia, con il leggendario Jack Nicholson nei panni del POTUS. Con lui anche Glenn Close, Michael J.Fox, Annette Bening, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker e molte altre star. Mars Attacks! è corale, spassoso, sulfureo, eppure purtroppo all’epoca venne quasi del tutto ignorato dal pubblico. Ma ad avercene oggi di produzioni ad alto budget come questa…Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes.

Air Force One (1997)

Che succede se in volo verso Mosca l’aereo presidenziale viene preso d’assalto da dirottatori fedeli a un dittatore kazako che vogliono liberare? Al Presidente James Marshall non resta che passare ai fatti, perché con i terroristi non si negozia…Ok, sappiamo bene che il blockbuster diretto da Wolfgang Petersen non è all’altezza degli altri titoli. Resta però il fatto che ancora oggi vedere Harrison Ford darsele di santa ragione con Gary Oldman è un guilty-pleasure di rara succosità. Air Force One venne presentato in pompa magna al Festival di Venezia e negli Stati Uniti incassò più di 170 milioni di dollari. Che gli vuoi dire a Indiana Jones alla CasaBianca? Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

The Contender (2000)

Quando il Vice-Presidente muore il POTUS Jackson Evans sceglie la senatrice Laine Hanson per sostituirlo. Ma la donna ha avversari politici agguerriti, disposti a scavare a fondo nel suo passato per evitare la conferma…Diretto da Rod Lurie, The Contender arrivò in Italia soltanto in home video, probabilmente ritenuto troppo “politico” per interessare il pubblico in sala. Si tratta però di un film scritto e interpretato magnificamente, che regalò aun'attrice di classe come Joan Allen la nomination all’Oscar come miglior attrice e all’icona Jeff Bridges quella come non protagonista. A parte il fatto che si tratta davvero un bel prodotto di impegno, chi non vorrebbe poi Drugo Lebowski nell’Ufficio Ovale? Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Come sempre chiudiamo l’articolo con un altro paio di titoli che meritano segnalazione: il primo è ovviamente Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick, con Peter Sellers nel ruolo (uno dei tre che interpretò nel capolavoro) del Presidente Merkin Muffley. Incredibilmente il titolo non è disponibile in streaming in Italia. CHE ASPETTATE?!?! L’altro film è il fracassone Sotto assedio – White House Down di Roland Emmerich, dove Channing Tatum e il POTUS Jamie Foxx devono salvarsi da terroristi che radono al suolo ogni cosa. Il film è onestamente più divertente di Air Force One, ma lo “status” di Harrison Ford alla fine ha prevalso…