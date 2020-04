Scary Stories to Tell in the Dark: in preparazione il sequel

News Cinema

Due degli sceneggiatori e il regista André Øvredal già al lavoro su Scary Stories to Tell in The Dark 2, con molte altre storie a cui attingere.

Prodotto da Guillermo del Toro, l'horror per ragazzi Scary Stories to Tell in the Dark - uscito nei nostri cinema lo scorso 24 ottobre - ha incassato nel mondo 105 milioni di dollari. Un risultato discreto, tanto che si sta già preparando un sequel, sempre diretto dal regista norvegese André Øvredal e scritto da due sceneggiatori del primo, Dan Hageman e Kevin Hageman.

Il primo film era prodotto da eOne e CBS Films, in seguito assorbita dalla Viacom di Paramount, dove è in preparazione la seconda trasposizione cinematografica dalle antologie di racconti di Alvin Schwartz, che possono fornire materiale per almeno una decina di film, visto che i volumi sono tre e contengono ciascuno dalle 25 alle 29 storie, in alcuni casi brevissime, e che richiedono dunque un discreto lavoro di sceneggiatura.

Gli Hageman hanno lavorato su The Lego Movie e The Lego Ninjago Movie e con del Toro per la serie animata di Netflix Trollhunters: Tales of Arcadia. Richiestissimi, hanno di recente firmato il contratto per adattare il videogame degli anni Ottanta Dragon's Lair per Ryan Reynolds e Netflix.

Se avete visto il primo film e volete rinfrescarvi la memoria o saperne di più, potete leggere il nostro articolo sulle cinque cose essenziali da sapere su Scary Stories to Tell in the Dark.