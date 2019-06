Scary Stories to Tell in the Dark: ecco il nuovo trailer!

Arriverà nei cinema italiani il 24 ottobre, giusto una settimana prima di Halloween, il film di André Øvredal, prodotto da Guillermo del Toro, Scary Stories to Tell in the Dark, tratto da una celebre serie di libri.

Questa la sinossi del film, di cui è appena stato diffuso il full trailer:

È il 1968 in America. I cambiamenti sono nell'aria... ma a quanto pare è molto lontana dall'inquietudine delle grandi città la cittadina di Mill Valley, dove, per generazioni, l'ombra della famiglia Bellows ha dominato. È nella loro proprietà ai limiti del paese che Sarah, una ragazza con degli orribili segreti, ha trasformato la sua vita tormentata in una serie di storie paurose, scritte in un libro che ha attraversato il tempo, storie che diventano fin troppo reali per un gruppo di adolescenti che scoprono la terrificante casa di Sarah.

Pubblicati negli anni Ottanta, i libri della serie sono stati scritti da Alvin Schwarzt, che ha raccolto storie del folclore popolare, e illustrati da Stephen Gammell. Questo è il full trailer: