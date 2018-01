Scarlett Johnasson e la sua Black Widow potrebbero avere il loro standalone

La Marvel/Disney ha ingaggiato la sceneggiatrice Jac Schaeffer per scrivere lo standalone degli Avengers dedicato a Black Widow. Più o meno intorno alla scorsa Festa del Ringraziamento Kevin Feige si era incontrato con diversi scrittori per parlare del progetto, mentre altri esecutivi della major hanno incontrato Scarlett Johansson per sondare la sua disponibilità a continuare a interpretare il ruolo. Il fatto che sia stata assunta la Schaeffer non significa che Black Widow è ufficialmente in produzione, siamo ancora a un livello molto embrionale di preparazione. La Marvel stessa non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale riguardo l'eventuale standalone.

Schaeffer si è fatta un nome con la sceneggiatura di The Shower, inserita nella "black list" delle migliori opere non entrate in produzione durante l'anno passato. Il film è una commedia che racconta di un'invasione aliena che inizia durante il bagnetto di un neonato. Anne Hathaway era stata avvicinata all'eventuale progetto di produzione. Inoltre la Schaeffer scriverà il remake al femminile di Due figli di..., ancora con la Hathaway come probabile protagonista.

Noi intanto rivedremo Scarlett Johansson interpretare ancora Natasha Romanov alias Black Widow nel prossimo, attesissimo Avengers: Infinity War.