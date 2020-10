Scarlett Johansson si è sposata, per la terza volta

News Cinema

Scarlett Johansson è convolata a giuste nozze con il suo fidanzato nel corso di una cerimonia molto intima e privata. La vedova nera della Marvel è al terzo matrimonio.

Non si può certo dire che Scarlett Johansson non creda nell’amore, e nel matrimonio, visto che, a soli 36 anni non compiuti, ha appena detto per la terza volta ‘sì, lo voglio’, nel corso di una cerimonia privata e intima, come si dovrebbe fare durante una pandemia. Il fortunato, questa volta, è il fidanzato da poco più di un anno, l’attore e comico Colin Jost.

Dopo due matrimoni durati ognuno un paio d’anni, prima con l’attore Ryan Reynolds e poi con il giornalista francese Romain Dauriac, dal quale è nata la figlia Rose Dorothy, è la volta di uno degli autori degli sketch del celebre Saturday Night Live, per l’appunto Colin Jost, anche attore e cabarettista.

La cerimonia si è tenuta nel corso del fine settimana, a Palisades, New York, nel rispetto delle sane regole contro il coronavirus. Lo ha detto un’associazione di beneficenza, la Meals on Wheels, supportata molto dai novelli sposi, impegnati a garantire un pasto alle persone anziane e bisognose durante la pandemia. Grazie agli introiti per interpretare il ruolo ricorrente della Vedova nera nei film della Marvel, Scarlett Johansson è una delle attrici più pagate del mondo del cinema.