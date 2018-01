Scarlett Johansson parla in difesa delle donne e punta il dito verso James Franco

La prima volta della Women's March è stata a Washington D.C. il 21 gennaio 2017. Il movimento è nato perché era necessario inviare un segnale immediato alla nuova amministrazione che si stava insediando alla Casa Bianca, ricordando che le basi di una società civile poggiano sui diritti umani, sui diritti delle donne, sull'uguaglianza razziale, sulla libertà di religione, sull'ambiente e sulle nuove riforme per l'immigrazione e la sanità. Questo movimento si è allargato a molte altre città nel mondo quello stesso giorno e nei mesi successivi. Scarlett Johansson c'era nel 2017 e l'altro ieri, il 20 gennaio 2018, è tornata sul palco del raduno di Los Angeles.

"Come può una persona sostenere un'organizzazione che aiuta le vittime di molestie sessuali e contemporaneamente molestare chi non ha potere?", ha dichiarato la 33enne attrice nel suo lungo intervento di fronte a 500 mila persone. "I want my pin back", rivoglio indietro la mia spilla, ha aggiunto l'attrice facendo un diretto riferimento (poi confermato da un suo portavoce) all'attore James Franco che indossava la spilla del movimento Time's Up ai Golden Globes e che, dopo quella sera, è stato accusato di molestie da cinque donne.

Johansson ha continuato raccontando di quando a 19 anni iniziava a ricordare tutti quegli uomini che si erano approfittati di lei, del fatto che da teenager che non avesse gli strumenti per dire no e non avesse la comprensione del valore di stessa. "Conoscevo molte persona, sia personalmente sia professionalmente, la cui dinamica del potere era così sbilanciata che finivo per crearmi una storia su come io fossi cool e, a volte, questo comprometteva il mio istinto su cosa sentissi giusto fare".