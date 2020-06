Scarlett Johansson non vuole dimagrire come Hollywood comanda

News Cinema

Scarlett Johansson in un'intervista racconta come l'ossessione per il peso nel cinema americano sia insostenibile... e racconta come ha deciso di viverla lei.

Stiamo ancora aspettando di rivedere Scarlett Johansson all'opera in Black Widow, prequel sulla sua Natasha Romanoff nel Marvel Cinematic Universe, ma nel frattempo l'attrice ha discusso con Candis Magazine dell'ossessione hollywoodiana per il peso e per mantenere la linea. Conosciamo tutti Scarlett per un aspetto fisico non segaligno, ma non si potrebbe di certo giudicare sovrappeso, se non in un mondo alternativo nel quale non sarebbe gradevole vivere. Eppure Hollywood è un mondo alternativo, e stando a Scarlett lo è sempre stato...

E' sempre stata fatta pressione sugli attori perché si mantenessero magri. C'è una scena in uno dei miei film preferiti, Eva contro Eva, in cui Bette Davis gira per la stanza, irritata enormemente per qualcosa, prende una cioccolata, la mette giù, la riprende, la rimette giù. Alla fine cede e la mangia, ma dopo un'enorme lotta! Persino allora, c'era quest'ansia. Ora è molto peggio.[...]

Mi piace mantenere un certo peso, magra ma in salute. C'è un modo sano per mantenere quel peso e ce n'è uno non salutare. Non voglio commentare come altri conducano la loro vita, ma per quanto mi riguarda, sono fin troppo paranoica sulla mia salute per prendere la strada dei disturbi alimentari. Preferisco mantenermi in forma in modo naturale.