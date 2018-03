Scarlett Johansson in Jojo Rabbit di Taika Waititi

Vi avevamo parlato del nuovo progetto di Taika Waititi, il film ambientato in Germania durante il nazismo Jojo Rabbit. Oggi Variety dà la notozoa che Scarlett Johansson sta entrando nel cast come protagonista femminile. Sarà la madre del piccolo protagonista, un ragazzino senza padre condizionato dalla propaganda nazista, che scopre che lei nasconde una ragazzina ebrea in casa loro.

Variety non fa alcun cenno alla trama che vede lo stesso Taika Waititi nel ruolo dell'amico immaginario del ragazzino, con le fattezze di Adolf Hitler, non sappiamo se per una dimenticanza o se per qualche cambiamento nella storia (e speriamo vivamente di no).

Al momento Taika Waititi è impegnato nelle riprese del pilot televisivo di What We Do In The Shadows, tratto dal suo divertentissimo mockumentary sui vampiri ed è ancora in cerca del giovane protagonista di Jojo Rabbit, che realizzerà sotto l'etichetta della Fox Searchlight. Le riprese inizieranno questa primavera.