Scarlett Johansson fa vedere Mamma ho preso il morbillo alla figlia, ma la bambina non riconosce la madre

Quando aveva dodici anni, Scarlett Johansson recitava in Mamma ho preso il morbillo. La figlia dell'attrice ha visto il film, ma non l'ha riconociuta.

Con il titolo italiano di Mamma, ho preso il morbillo, la commedia Home Alone 3 è uscita al cinema nel 1997 a distanza di 7 anni dal primo memorabile Mamma, ho perso l'aereo e di 5 anni dal sequel Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York. Questo terzo film è ufficialmente un altro sequel (è stato scritto da John Hughes), ma il bambino protagonista non è Macauley Culkin, ormai teenager all'epoca. La storia ruota intorno alla famiglia Pruitt e al piccolo e scaltro Alex (interpretato da Alex D. Linz). Non c'è alcuna connessione con i precedenti capitoli e con la famiglia McCallister, se non per il fatto che anche i Pruitt vivano a Chicago. Qui al suo sesto film, l'undicenne Scarlett Johansson interpreta il ruolo di Molly Pruitt.

L'attrice ha raccontato al magazine People di aver mostrato Mamma, ho perso il morbillo alla figlia Rose Dorothy che ha avuto con l'ex marito Romain Duriac. Durante l'isolamento domestico nel periodo delle festività insieme alla mamma e al nuovo marito Colin Jost, la bambina che ha 6 anni ha visto alcuni classici film natalizi anni 90 e naturalmente Mamma, ho perso l'aereo è stato il primo. Dopo il sequel, la famiglia è arrivata in modo naturale al terzo titolo senza che Scarlett rivelasse alla figlia che sarebbe apparsa sullo schermo. "Volevo che lo scoprisse da sola ma ovviamente non l'ha capito... come può la 11enne me ricordarle la me di oggi?" ha spiegato l'attrice, "allora le ho chiesto... sai chi è quella bambina? E lei ha risposto: sei tu?".

Qui sotto una clip di Mamma, ho perso il morbillo con tutte le scene in cui appare Scarlett Johansson.