Scarlett Johansson è prima nella classifica degli attori più redditizi del 2016 a Hollywood

Qualche settimana fa vi avevamo dato notizia l'attore "troppo pagato" di Hollywood del 2016, ovvero quello che ha fatto incassare di meno rispetto al cachet ricevuto. A primeggiare in quella poco lusinghiera classifica compilata ogni anno dalla rivista economico-finanziaria Forbes era stato Johnny Depp.

Sempre da Forbes, arriva ora l'altra faccia di quella classifica, quella positiva, ovvero la lista dei 10 attori e attrici più redditizi per Hollywood nel 2016. Prendendo in considerazione i film usciti entro il mese di giugno 2016, il personaggio più "giustamente pagato" rispetto agli incassi dei film a cui ha preso parte è risultato essere Scarlett Johansson, seguita a breve distanza da Chris Evans e Robert Downey Jr. Tutti e tre ai primi posti della classifica grazie soprattutto alla loro partecipazione a Captain America: Civil War, non solo maggiore incasso dell'anno negli USA ma addirittura in tutto il mondo con ben 1.153.300.000 di dollari al box office.



Ma ecco la Top ten completa dell'anno:

1- Scarlett Johansson

2- Chris Evans

3- Robert Downey Jr.

4- Margot Robbie

5- Amy Adams

6. Ben Affleck

7- Henry Cavill

8- Ryan Reynolds

9- Felicity Jones

10- Will Smith

Per compilare la classifica, i redattori di Forbes prendo in considerazione almeno tre film in cui ogni attore della loro lista delle 100 più importanti celebrità di Hollywood ha recitato prima del giugno 2016 in ruoli da protagonista. Utilizzando poi i dati relativi agli incassi e ai budget dei film, e il cachet degli attori, con una formula non semplicissima, stabiliscono quali siano gli interpreti che hanno garantito il maggiore ritorno economico.