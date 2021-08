Scarlett Johansson e Chris Evans di nuovo insieme in Ghosted

News Cinema

Rimpatriata per Chris Evans e Scarlett Johansson in Ghosted, una produzione Sydance per gli Apple Studios. Dirige il Dexter Fletcher di Bohemian Rhapsody.

Scarlett Johansson e Chris Evans, fino a poco tempo fa rispettivamente Black Widow e Captain America per il Marvel Cinematic Universe, si reincontreranno presto sul set di Ghosted, una commedia romantica realizzata dalla Skydance per conto degli Apple Studios: il film sarà diretto dal Dexter Fletcher di Bohemian Rhapsody e Rocketman (e forse prossimamente Sherlock Holmes 3). La sceneggiatura sarà a cura di Paul Wernick e Rhett Reese, complici di Ryan Reynolds sui Deadpool e creatori di Benvenuti a Zombieland, nonché motori primari di questo Ghosted, di cui al momento ignoriamo la trama ma conosciamo solo il genere di appartenenza. Se pensiamo a quanti legami abbiano Evans e Johansson con i film d'azione, saremmo portati a escludere un film romantico che non abbia elementi assai dinamici. Staremo a vedere.

Scarlett Johansson ha da poco dato alla luce il secondo figlio Cosmo, avuto dal marito Colin Jost proprio questo mese, e non si sa quando potrà tornare a lavorare: nel frattempo ha fatto molto parlare di sé recentemente per la causa ancora in corso con la Disney, per i mancati guadagni sugli incassi di Black Widow, causati (secondo la querela) dalla decisione di piazzare il film al Day 1 anche su Disney+. Chris Evans dal canto suo sarà nel cast di Don't Look Up di Adam McKay e andrà alla caccia di Ryan Gosling nel thriller The Gray Man dei fratelli Russo, senza dimenticare che darà anche la sua voce a un "vero" Buzz nel film di animazione Lightyear della Pixar, in uscita nel giugno 2022. Leggi anche Chris Evans: operato all'anca il suo cane, lui gli cuce il pupazzo strappato