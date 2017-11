Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern reciteranno nel nuovo film di Noah Baumbach

Dopo aver raccolto notevoli consensi con il suo ultimo The Meyerowitz Stories interpretato da Dustin Hoffman, Adam Sandler, Ben Stiller e disponibile su Netflix, Noah Baumbach sta già lavorando al suo nuovo lungometraggio, che ha ovviamente anche sceneggiato.

I primi nomi del cast del progetto ancora senza titolo sono a dir poco altisonanti: Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern saranno infatti tra i protagonisti del film, insieme a Merritt Wever e Azhy Robertson. La trama o il genere non sono ancora stati resi noti.

Come nel caso del lungoemtraggio precedente Netflix si occuparà della distribuzione, ma questa volta finanzierà anche il lavoro di Baumbach, mentre nel caso di The Meyerowirz stories lo aveva acquistato a produzione già terminata. Dal momento che questo film è tecnicamente uscito anche in alcune sale americane potrebbe partecipare all'imminente stagione dei premi visto il successo di critica che ha ottenuto. E se dopo Emmy e Golden Globe per Netflix arrivasse anche qualche candidatura all'Oscar? Ricordiamo che Baumbach ne ha già ottenuta una, precisamente per la miglior sceneggiatura originale con Il calamaro e la balena.

Per quanto riguarda i tre attori principali che sono entrati nel film, il progetto più interessante del loro futuro sembra quello che riguarda Adam Driver: l'attore è infatti entrato (da co-protagonista) nel cast di The Black Klansman, nuovo thriller che sarà diretto da Spike Lee e prodotto dalla Blumhouse in collaborazione con Jordan Peele.