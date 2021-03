Scarlett Johansson: 10 anni fa l'attrice capì in un preciso momento che The Avengers sarebbe stato un successo

News Cinema

Scarlett Johansson ha raccontato in una recente intervista quel momento in cui lei e i suoi colleghi attori capirono che The Avengers avrebbe funzionato.

Siamo tutti ansiosi di vedere un'ultima volta Scarlett Johansson nel personaggio di Black Widow, quando il film uscirà nei cinema e su Disney+ il prossimo 9 luglio 2021. Se poi sia effettivamente l'ultima volta non ne abbiamo la certezza, vista l'abilità di pianificazione e riesumazione di personaggi dati per usciti di scena da parte dei creativi della Marvel. L'universo creato dai Marvel Studios, che si sta estendendo al piccolo schermo con le serie WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, è diventato in pochi anni un Pozzo di San Patrizio per la Disney. Ma torniamo momentaneamente indietro al 2011.

Tra aprile e settembre di quell'anno, erano in corso le riprese di The Avengers di cui all'epoca non ne era per niente scontato il successo. Fino a quel momento erano usciti nell'ordine Iron Man, L'incredibile Hulk con Edward Norton, Iron Man 2 e i primi Thor e Captain America. La strada del Marvel Cinematic Universe era dunque in fase di pavimentazione sotto la distribuzione della Paramount Pictures, quando subentrò la Disney che acquisì la Marvel. Il film successivo era il corale The Avengers di Joss Whedon che costò la bellezza di 220 milioni di dollari e, durante la lavorazione, né gli attori né il boss Kevin Feige ne davano il successo come cosa certa. In quel momento si arrivava da Captain America: Il primo vendicatore che aveva incassato a livello mondiale "solo" 370 milioni di dollari su un budget di 150. Un risultato buono, ma sotto le aspettative.

In una recente intervista con The Gentlewoman, Scarlett Johansson ha raccontato che durante le riprese di The Avengers (quando lei aveva 26 anni, nonostante fosse già una consumata attrice) c'è stato un preciso momento in cui lei e i suoi colleghi Robert Downey Jr, Chris Evans, Jeremy Renner, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo si sono resi conto che tutto stesse acquisendo un senso. L'interprete di Black Widow era scettica nell'immaginare se stessa e gli altri attori tutti insieme nei costumi da supereroi. "Ricordo quell'inquadratura a 360 gradi con noi tra le macerie della Grand Central Station durante l'attacco alieno, pronti come per dire: eccoci, siamo qui" spiega Johansson, "e quando ci hanno mostrato quella ripresa, in quel momento tutti noi, dopo sei mesi di lavoro, abbiamo detto... Oh, questa cosa funzionerà, penso proprio che questa cosa funzionerà".