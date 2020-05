Scarface: il film da vedere e commentare insieme sabato 30 maggio con SimulWatch

News Cinema

Al Pacino è Tony Montana in uno dei film più amati e eccessivi di Brian De Palma. Appuntamento su SimulWatch sabato 30 maggio alle 21:30.

La visione condivisa di sabato 30 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Scarface, il leggendario film di Brian De Palma interpretato da Al Pacino che, è notizia di questi giorni, sarà oggetto di un remake per mano di Luca Guadagnino.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Scarface e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 30 maggio alle 21:30.

Sfrenato, eccessivo, barocco, osannato. Scarface è senza dubbio uno dei più noti e amati tra i film di Brian De Palma, così come quella di Tony Montana è una delle interpretazioni più iconiche della carriera del grande Al Pacino. Anche per questo, quando si è saputo che Luca Guadagnino avrebbe diretto un remake di quel film (a partire da una sceneggiatura dei fratelli Coen), è partito il consueto carosello di dichiarazioni indignate sui social da parte dei fan del film. Molti dei quali, probabilmente, dimenticano anche quello di De Palma era un remake: di un film diretto nel 1932 da Howard Hawks.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi.