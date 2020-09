Scare Me: il full trailer dell'horror comedy che ha conquistato il Sundance

News Cinema

È stato diffuso il full trailer di Scare Me, l'horror che ha conquistato il Sundance Film Festival, e che in America uscirà sui Shudder il primo ottobre.

Noi appassionati di horror siamo sempre in cerca di film, magari anche piccoli e poveri, ma con un'idea forte, capaci di darci quei brividi di innocua paura che solo i migliori esempi del genere sanno provocare in noi e magari di farci fare anche qualche risata. Speriamo dunque anche in questo Scare Me, ovvero Spaventami, che ha conquistato il pubblico del Sundance Film Festival e che in America andrà online sulla piattaforma horror Shudder il prossimo primo ottobre. Di Scare Me è appena uscito il full trailer, ovvero il trailer lungo, che vi mostriamo.

La storia ha al centro Fred, un creativo frustrato che si rinchiude in una baita per iniziare a scrivere il suo primo romanzo. Mentre fa jogging nei boschi circostanti conosce Fanny, una giovane autrice di successo di romanzi horror, sicura di sé, che alimenta le sue insicurezze. Quando una sera manca la corrente, Fanny sfida Fred a raccontare una storia di paura. Mentre fuori imperversa la tempesta, iniziano a raccontarsi storie sempre più spaventose e Fred si trova di fronte all'ennesima frustrazione: Fanny è più brava di lui. La posta in gioco si alza quando ai due si aggiunge un ragazzo che consegna pizze e che è un appassionato di horror.

Scare Me è il debutto alla regia di Josh Ruben, che ne è anche protagonista assieme ad Aya Cash e Chris Redd.