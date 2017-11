Scappa - Get Out per Jordan Peele è un documentario

Qualche giorno fa vi abbiamo comunicato che Scappa - Get Out è stato presentato ai Golden Globe nella categoria "commedia / musical", pur essendo di fatto un horror thriller di contenuto sociale e satirico, scritto e diretto da Jordan Peele. La decisione ha fatto discutere i social, finché Peele stesso non è intervenuto con una provocazione: "E' un documentario". In un evento promozionale, Peele ha spiegato meglio cosa intendesse e perché la forza del particolare film stia nel suo non essere incasellabile.

"La questione per me qui è che il film sovverte l'idea di tutti i generi. Chiamatelo come volete, ma il film è l'espressione della mia verità, della mia esperienza, delle esperienze di un sacco di neri e di minoranze. Chiunque si senta "l'altro". [...]

L'argomento del film non fa ridere. Tanti neri sono venuti a dirmi: "Amico, da tanto si parlava di un film così e tu l'hai fatto." E' una cosa potente, il fatto di rinchiuderlo in una scatola più piccola è la ragione della controversia.[...]

La questione da identificare qui è che non vogliamo che le nostre verità siano trivializzate, spesso l'etichetta di "commedia" è una cosa triviale. La domanda vera è: cos'è che ti fa ridere? L'orrore? La sofferenza? Disprezzi ciò che c'è di vero in questo progetto? Ecco perché ho detto che è un documentario.