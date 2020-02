Sawyer Spielberg, illustre figlio d'arte, inizia la sua carriera interpretando un horror

News Cinema

Si intitola Honeydew il piccolo film dell'orrore con cui debutta al cinema il figlio minore di Steven Spielberg.

Anche se è cresciuto sui set di Steven Spielberg e ha già diretto un cortometraggio, Sawyer Spielberg, figlio minore del regista e di Kate Capshaw, sembra al momento aver scelto la strada della recitazione. È infatti il protagonista di un horror indipendente, intitolato Honeydew, con Malin Barr e Barbara KIngsley (Una storia vera, Jessica Jones).

Il regista è Devereux Milburn, al suo debutto nel lungometraggio, descrive il film come un "Hansel e Gretel moderno". A parte che è ambientato nel New England rurale, questo è quel poco che si sa finora della trama:

Una giovane coppia prova strani desideri e allucinazioni dopo aver cercato rifugio nella casa di un'anziana contadina e del suo bizzarro figlio.

Essendo un piccolo film, di recente acquistato per la distribuzione americana, circolano poche foto di non ottima qualità. La notizia è, ovviamente il debutto di Spielberg jr., che ha scelto un horror, come molti giovani attori poi diventati famosissimi, per fare la necessaria gavetta, senza contare sull'appoggio dell'illustre papà, cosa che gli fa onore.