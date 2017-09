Saw: Legacy, il trailer italiano dell'ottavo capitolo della saga horror

L'Enigmista, come sappiamo, è morto da un bel po' di anni, eppure c'è qualcuno che ne ha raccolto la mostruosa eredità e non si è ancora stancato di giocare con le sue vittime ad un gioco tanto crudele quanto ingegnoso.

Tra meno di due mesi Saw: Legacy, ottavo capitolo di una saga horror di grande successo. iniziata nel 2005 col primo Saw di James Wan, tornerà in sala a farci rabbrividire e raccapricciare. Stavolta la regia è di due fratelli australiani, Michael e Peter Spierig, che si sono fatti le ossa col genere dirigendo Undead, Daybreakers e Predestination.

Per ingannare l'attesa, questo è il trailer italiano del film, che uscirà nelle nostre sale, distribuito dalla Eagle Pictures, il 31 ottobre, per festeggiare Halloween con un po' di Grand Guignol.