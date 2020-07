Saw, il reboot Spiral e il giallo di Jigsaw: ci sarà? Sarà un altro attore? Parla Tobin Bell

News Cinema

Tobin Bell, interprete del maniaco giustiziere John Kramer nei Saw, spiega come si pone all'idea di un altro attore nei panni dell'iconico villain. Ma ci sarà nell'imminente Spiral?

Rivedremo in qualche forma Jigsaw alias John Kramer nei Saw? Il Covid-19 ha fatto slittare al 2021 l'uscita di Spiral - L'eredità di Saw, reboot della saga di Saw interpretato da Chris Rock e Samuel L. Jackson, diretto dal veterano della serie Darren Lynn Bousman. Il reboot riguarda una serie di omicidi che ricordano il modus operandi del maniaco giustiziere, e ci si ricollega al finale di Saw: Legacy. In teoria non avremmo modo di rivedere Tobin Bell nei panni di Kramer, visto che peraltro è morto già in Saw III, ma questo non ha impedito al personaggio e all'attore di tornare in azione in qualche forma registrata nei film successivi. Bell, ormai giunto a 77 anni, promuovendo l'imminente horror destinato allo streaming e intitolato Belzebuth, di cui è protagonista nei panni di un prete, non si è voluto sbilanciare in un'intervista a Comicbook.Com. Non vede tuttavia alcun limite all'idea di passare il personaggio a un collega più giovane (forse per un'origin story?). Ecco le sue parole.

John Kramer è un personaggio alla Re Lear. E' enorme, il suo mondo è molto grande. Se la sceneggiatura fosse di altissimo livello, è un personaggio che farebbe esaltare qualsiasi attore all'idea di interpretarlo.