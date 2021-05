Saw, con Spiral la saga tocca il miliardo di dollari d'incassi!

News Cinema

Con i risultati di Spiral nell'ultimo weekend nel mondo, la saga di Saw tocca ufficialmente il miliardo di dollari d'incassi cumulativi. Un trionfo che mostra pochi segni di cedimento.

Spiral - L'eredità di Saw interpretato da Chris Rock arriverà nelle nostre sale il 16 giugno, ma il reboot della saga horror thriller Saw ha già tagliato un traguardo: con il primo weekend di programmazione negli Usa e negli altri paesi in cui è già stato distribuito, ha portato la serie intera a superare l'incasso cumulativo di 1 miliardo di dollari. Spiral ha incassato finora 22.547.000 dollari nel mondo, per un budget di "appena" 20, con la prospettiva quindi di rivelarsi un successo anche in un momento difficile come quello che sta vivendo il settore per la pandemia. Non ci sono soltanto le cifre assolute da considerare: il primo Saw - L'enigmista di James Wan uscì nel lontano 2004, quindi i suoi 104 milioni di dollari d'incasso andrebbero ormai aggiornati all'inflazione.



Spiral - L'eredità di Saw: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Saw prima di Spiral: quanto è costata e quanto ha incassato la serie negli anni