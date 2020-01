News Cinema

Saw: Chris Rock parla della sua visione del reboot

La notizia che il comico, tra gli interpreti di Fargo 4, avrebbe riportato in vita la saga, ha incuriosito e lasciato perplessi, ma Rock risponde in modo convincente sulla sua idea per The Organ Donor, nono film della serie.

Quando è stato annunciato che Chris Rock, meglio noto per i suoi ruoli comici, avrebbe scritto il soggetto e interpretato un reboot della sanguinolenta e potenzialmente infinita saga iniziata nel 2005 con Saw - L'enigmista, molti - confessiamo, pure noi - si sono chiesti cosa diavolo c'entrasse. L'attore, che vedremo presto nella quarta stagione di Fargo, ne ha parlato durante le interviste promozionali. Rock ha raccontato che il progetto è partito da un incontro casuale col presidente della Lionsgate e che il suo scopo è quello di fare un film ovviamente horror aggiundendo però un po' di leggerezza in più: Ci sono così tanti film che ho visto e di cui ho pensato "tre battute lo avrebbero reso molto migliore". Capisci che intendo? Se le basi sono solide e radicate molte volte puoi inserirci della commedia senza cambiare sostanzialmente il film. Proprio come la storia di Un poliziotto a Beverly Hills, che era stato scritto per Sylvester Stallone. All'ultimo minuto presero Eddie Murphy e fecero più o meno lo stesso film, con un po' di umorismo in più. Saw è davvero spaventoso e cruento, è questo che è. Ma di tanto in tanto puoi tirare un po' il fiato. Sarà un buon film. Sinceramente, visto quanto spesso i film horror si prendano sul serio, ultimamente, senza però riuscire ad elevarsi sul genere, non siamo del tutto in disaccordo con lui: quante torture, trappole e squartamenti si possono sopportare senza un po' di ironia di tanto in tanto? L'importante è azzeccare le dosi. Ovviamente Rock ha anche aggiunto di essere stato attratto anche dalla possibilità di fare qualcosa di diverso. Assieme a Chris Rock, nel film che uscirà in America il 15 maggio, ci saranno Samuel L. Jackson e Max Minghella. Il titolo è The Organ Donor e la regia è affidata a Darren Lynn Bousman, che ha già diretto il secondo e terzo film della saga, che con questo arriverà a quota 9. A Chris Rock è accreditato il soggetto, mentre la sceneggiatura è di Josh Stolberg e Peter Goldfinger.

