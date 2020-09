Save Yourselves!: il trailer della commedia fantascientifica in cui se spegni il cellulare ti perdi gli alieni

News Cinema

Arriverà a ottobre negli Stati Uniti e speriamo prima o poi anche da noi la rom com di fantascienza Save Yourselves!, con protagonisti John Reynolds e Sunita Mani. Per ora abbiamo il trailer.

Non sappiamo se arriverà mai in Italia, anche perché batte bandiera indipendente, ma Save Yourselves! è un film di cui vale la pena parlare e certamente vedere il trailer, che è appena stato diffuso. Si tratta di una commedia romantica in cui a un certo punto fa capolino la fantascienza con l'arrivo degli extraterrestri. Protagonisti sono due fidanzatini di nome Jack e Su che hanno un po' l'aria da nerd e che sono ossessionati dai social e da internet in generale. Per questa ragione trascorrono poco tempo materialmente insieme e rischiano la crisi di coppia. Così, su suggerimento di un amico, decidono di isolarsi dal mondo spegnendo i cellulari e andandosene nella classica casa nel bosco dove, almeno nei film horror, succedono cose orribili. Stavolta, però, il disastro avviene lontano dalla remota dimora e consiste in una pericolosa invasione aliena.

Gli interpreti principali di Save Yourselves!, che è stato presentato al Sundance Film Festival 2020, sono John Reynolds (l'agente Callahan di Stranger Things) e Sunita Mani, che è stata Shama "Trenton" Biswas in Mr. Robot e Arthie Premkumar in Glow. La regia è invece di Alex H. Fischer ed Eleanor Wilson. L'uscita nelle sale USA è prevista per il 2 ottobre.