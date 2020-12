Sator: il trailer dell’horror in cui il demone esiste sul serio e ha tormentato gli avi del regista

News Cinema

Sator è un horror indipendente che racconta fatti realmente accaduti ai familiari del regista Jordan Graham. Del film è stato appena diffuso lo spaventoso trailer.

C'è un film indipendente, appartenente al genere horror, che vi toglierà il sonno per molte notti perché il demone che mostra potrebbe esistere realmente e aver seminato, nel corso del tempo, morte e distruzione. Sator - che è diretto, sceneggiato, prodotto, montato e musicato da Jordan Graham - mescola i boschi e le atmosfere soprannaturali di The Witch con le vere esperienze della famiglia del regista con l'occulto. E infatti, nel film, che si pone a metà fra finzione e reportage, c'è una testimonianza della nonna di Graham.

"Sator è un film molto personale per me" - ha detto il regista, spiegando che Sator altro non è che un'entità soprannaturale che ha tormentato i suoi familiari fino a farli impazzire. Nel film c'è del girato amatoriale, che lo pone a metà fra invenzione e documentario, e nella sceneggiatura si parla dei tentativi intrapresi dai parenti di Jordan Graham di entrare in contatto con la malvagia entità.

E veniamo alla trama di Sator. Il film racconta di un uomo di nome Adam che, in seguito alla recente e misteriosa morte di un membro della sua famiglia, si tuffa nella storia di un'insidiosa presenza soprannaturale conosciuta come Sator che ha minacciato i suoi avi per secoli e secoli.

Di Sator è appena stato diffuso lo spaventoso trailer. L'horror, che è interpretato da Michael Daniel, Aurora Lowe, Gabriel Nicholson e Rachel Johnson, uscirà on demand negli Stati Uniti il 9 febbraio del 2021. Speriamo che arrivi anche da noi.