Sarebbe stato Joaquin Phoenix il Batman di Darren Aronofsky

In un'intervista Darren Aronofsky racconta del suo Batman che avrebbe dovuto fare dopo Batman & Robin e per cui avrebbe voluto Joaquin Phoenix.

Non sappiamo voi, ma a noi sarebbe piaciuto vedere un Batman diretto da Darren Aronofsky, soprattutto alla luce di quello che il regista de Il cigno nero ha raccontato in un'intervista ad Empire, e cioè che come protagonista avrebbe voluto, assai prima di Joker, Joaquin Phoenix, che quasi vent'anni fa avrebbe potuto trovarsi dall'altra parte della barricata, per così dire.

Dopo il disastroso Batman & Robin di Joel Schumacher, del 1997, con George Clooney, Chris O'Donnell e Arnold Schwarzenegger, la Warner aveva infatti pensato di affidare al regista nei primi anni Duemila la rilettura del personaggio, dopo il successo del suo Requiem For A Dream.

"Il Batman uscito prima che toccasse a me era Batman & Robin" - ha detto il regista - "quello famoso coi capezzoli sul Bat costume, e io ero determinato a scalzare quel film e a reinventarlo. Ed è lì che pensai... lo Studio voleva Freddie Prinze Jr. e io volevo Joaquin Phoenix. Ricordo di aver pensato "oh oh, qua stiamo facendo due film diversi".

Aronofsky ha poi raccontato che il suo approccio era più vicino al graphic novel di Frank Miller "Batman: Year One" con elementi de Il giustiziere della notte, Il braccio violento della legge e Taxi Driver (che, come sappiamo, è una delle evidenti fonti di Joker). Alla fine il compito di ridare una vita più seria al personaggio venne affidato a Christopher Nolan, autore di un'acclamata trilogia iniziata con Batman Begins, ma non possiamo evitare di pensare che, anche se l'avesse fatto Aronofsky, ne sarebbe venuto fuori qualcosa di molto interessante e probabilmente in anticipo sui tempi. Per fortuna, però, Nolan, a differenza sua, l'ha spuntata sui desiderata della Warner all'epoca ed è riuscito a imporre la propria visione.