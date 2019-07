Saranno Greta Gerwig e Noah Baumbach a (ri)scrivere il film su Barbie

News Cinema

La Warner Bros. ha affidato alla coppia la nuova sceneggiatura del progetto che vede protagonista Margot Robbie.

La Warner Bros. ha deciso di affidare a Greta Gerwig e Noah Baumbach la sceneggiatura del lungometraggio che vedrà protagonista Barbie, probabilmente la bambola più famosa e venduta al mondo. A quanto pare la regista di Lady Bird sarebbe anche adesso la favorita per sedere dietro la macchina da presa per il progetto. Protagonista invece sarà Margot Robbie.

Il film dedicato a Barbie ha avuto numerosi ritardi nella produzione e ha cambiato più volte protagonista. Inizialmente doveva essere Amy Schumer, poi è toccato ad Anne Hathaway, e finalmente la Warner si è convinta riguardo la Robbie. Anche la sceneggiatura ha avuto numerose riscritture, alcune delle quali “eccellenti” come quella della stessa Schumer insieme a sua sorella Kim Caramele, oppure quella del premio Oscar Diablo Cody (Juno). Se la Gerwig verrà confermata in barbie anche come regista, la produzione potrebbe finalmente partire dal momento che la Robbie ha terminato il suo impegno nel cinecomic Birds of Prey, sempre targato Warner.

Il prossimo film da regista di Greta Gerwig è l’attesissimo adattamento di Piccole donne in cui recitano Laura Dern, Emma Watson, Meryl Streep, Florence Pugh e Saoirse Ronan, bravissima protagonista di Lady Bird. Baumbach è invece al momento impegnato con la post-produzione del suo nuovo film ancora senza titolo. Nel cast Scarlett Johansson, Adam Driver, Ray Liotta e ancora la Dern.