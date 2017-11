Sarah Paulson raggiunge Ansel Engort ne Il cardellino

L'abbiamo vista nell'ennesimo tour de force in American Horror Story - Cult, settima stagione dello show che si è appena conclusa, e ritroveremo Sarah Paulson in uno dei film più attesi della prossima stagione: l'adattamento del best-seller internazionale di Donna Tartt "Il cardellino" (The Goldfinch), premio Pulitzer nel 2014.

Diretto da John Crowley, il film ha già nel cast Ansel Elgort e Aneurin Barnard. La storia, per chi non ha letto il romanzo, ha come protagonista Theodore Deckert (Angort, nel libro un ragazzino) che dopo aver perso la madre ed essere sopravvissuto a un attacco terroristico in un museo, riceve da un uomo morente il quadro del titolo, di cui si appropria.

Paulson sarà Xandra, la ragazza del padre di Theo, un ruolo che le sembra cucito addosso. Nel frattempo l'attrice ha anche interpretato The Post di Steven Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep, è una delle protagoniste del film al femminile Ocean's 8 e apparirà in Glass di M. Night Shyamalan.