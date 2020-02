Sarah Paulson è una terrificante madre mostro nel trailer di Run

News Cinema

L'attrice di American Horror Story protagonista di un horror su un malsano rapporto madre-figlia. Alla regia l'acclamato regista di Searching, Aneesh Chaganty.

Sarah Paulson è un'attrice bravissima e piena di sfumature, che abbiamo amato nelle sue varie incarnazioni nella serie American Horror Story. Oggi è protagonista al cinema di un horror intitolato semplicemente Run, scappa, di cui vi mostriamo il trailer. Nel film Lionsgate, diretto da Aneesh Chaganty, acclamato regista del thriller Searching, Sarah è una madre che ha avuto una traumatica esperienza di maternità e la cui figlia amorevolmente cresciuta scopre una terrificante verità. Al fianco di Paulson c'è l'esordiente Keira Allen, che a giudicare dalle prime immagini sembra davvero molto brava. Con un bel senso dell'ironia, il film uscirà in America giusto in tempo per la festa della mamma, l'8 maggio.

Questa la trama ufficiale:

Si dice che non puoi mai sfuggire all'amore di una mamma, ma per Chloe questa non è una consolazione, è una minaccia. C'è qualcosa di innaturale, perfino di sinistro nella relazione tra Chloe e sua madre, Diane. Diane ha cresciuto la figlia in totale isolamento, controllando ogni movimento che lei ha fatto fin dalla nascita, e ci sono segreti di cui solo ora Chloe inizia ad avere il sospetto. Dai visionari sceneggiatori, produttori e regista di Searching, arriva un thriller pieno di suspense che dimostra che quando mamma si fa un po' troppo vicina, devi SCAPPARE.

Di recente è stata scoperta e condannata, a Lucca, una madre infermiera che da 9 anni teneva la figlia in casa isolata dal mondo e imbottita di farmaci, rubati dall'ospedale in cui lavorava, per cui, per una volta, possiamo parlare di un horror davvero realistico, che mette i brividi solo a pensarci.