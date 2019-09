Sarà Travis Knight a dirigere Uncharted con Tom Holland

News Cinema

Il regista di Bumblebee scelto per il prequel cinematografico del celeberrimo videogioco.

Dopo l’abbandono di Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), la Sony Pictures ha ufficialmente scelto Travis Knight (Bumblebee) per dirigere Uncharted, progetto che come noto fungerà da origin-story rispetto al famosissimo videogioco. La sceneggiatura infatti sarà basata su un’idea di Uncharted 3: Drake’s Deception, in cui il protagonista da giovane alle sue prime esperienze come ladro incontra il partner storico Victor Sullivan e setta quelle che saranno le sue avventure future.

Ancora si deve trovare lo sceneggiatore che firmerà l’adattamento, nonostante in precedenza più di un draft sia stato scritto da nomi del calibro di David O. Russell, Joe Carnahan, il premio Oscar Mark Boal e alcuni altri. Come noto protagonista del film nei panni del giovane Nate Drake sarà Tom Holland, il quale così rinnovala sua collaborazione con la Sony dopo i due successi del franchise di Spider-Man.

Uncharted sarà il promo film prodotto dalla Playstation Productions. Le riprese dovrebbero cominciare all’inizio del prossimo anno per arrivare nelle sale statunitensi e probabilmente anche internazionali il 18 dicembre del 2020. Ricordiamo che prima di Bumblebee Travis Knight aveva realizzato per la Laika un film d’animazione di enorme impatto come Kubo e la spada magica, candidato a due premi Oscar.