Sarà Tim Story a dirigere il nuovo reboot di Shaft

La New Line Cinema ha finalmente trovato il regista per il reboot di Shaft che sta programmando ormai da qualche tempo. Si tratta di Tim Story, emerso all'attenzione del pubblico anni fa con Barbershop per poi passare ai supereroi al franchise di Fantastic Four - quello con Chris Evans e Jessica Alba - e tornare infine a prodotti meno costosi ma di discreto guadagno come Think Like a Man o i due successi Poliziotto in prova.

Ricordiamo che nel 2000 c'era stato già un tentativo di sequel/reboot diretto da John Singleton con Samuel L. Jackson che aveva interpretato in nipote dell'icona della blaxploitation. In questo nuovo film invece il protagonista sarà il fglio del leggendario John Shaft, e si muoverà come il padre a New York City.

L'originale Shaft del 1971, diretto da Gordon Parks Jr. e interpretato da Richard Roundtree, era basato su un romanzo di Ernest Tidyman pubblicato l'anno precedente.

Non si sa ancora chi darà volto e corpo questa volta al nuovo detective Shaft. Non ci resta che aspettare nuove news sul progetto.