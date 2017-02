Sarà targato Neflix The irishman, l'atteso nuovo film di Martin Scorsese con Robert De Niro

Solo un paio di mesi fa, quando è stato a Roma per presentare Silence, Martin Scorsese era stato cauto e prudente riguardo al destino di The Irishman, il chiacchierato e atteso gangster movie che avrebbe dovuto ricongiungerlo al suo attore feticcio, Robert De Niro. "C sono buone possibilità che si farà," si era limitato a dire.

Ora non solo si viene a sapere che la produzione del film partirà entro la fine dell'anno, ma anche che i diritti mondiali del film sono stati acquistati da Netflix.

Si tratta di un colpo notevole per il colosso dello streaming, che va rafforzando sempre più il suo legame con il cinema d'autore e che sta, assieme ad Amazon, rivoluzionando non solo le fruizioni ma anche gli scenari produttivi del cinema contemporaneo.

Al momento non ci sono commenti ufficiali sull'accordo da parte dell'azienda, ma a garantirne la conclusione ci sono fonti certe che l'hanno confermata al sito IndieWire.

Basato su un libro di Charles Brandt del 2004 dal titolo "I Heard You Paint Houses", che racconta la vera vita del killer della mafia Frank Sheeran, detto "L'irlandese" (The Irishman, appunto), il film è stato sceneggiato da Steve Zaillian e segnerà la nona collaborazione tra Scorsese e De Niro, iniziata nel 1973 con Mean Streets e interrottasi venticinque anni dopo con Casino.

Non confermate, al momento, le ventilate partecipazioni al progetto di Al Pacino e Joe Pesci.

Il coinvolgimento di Netflix è indice dell'interesse che circonda il progetto di The Irishman, che dovrebbe quindi risollevare le quotazioni commerciali di Scorsese, crollate dopo il flop al botteghino di Silence: che, costato 46 milioni di dollari, ne ha incassati in patria solo 7, come ricorda Variety, e in Italia ha raccolto poco più di 1 milione e 700mila euro.