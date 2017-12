Sara Serraiocco e Lorenzo Richelmy fra i giurati del 27° Noir in Festival

La giuria internazionale del ventisettesimo Noir in Festival che il 9 dicembre assegnerà il Black Panther Award tra le otto anteprime assolute in concorso sarà composta da cinque presigiosi artisti. Ci saranno S.J. Clarkson - regista e produttrice di Marvel’s The Defenders e dell'ancora inedita Collateral, scritta da David Hare e interpretata da Carey Mulligan e Maya Sansa - e il francese Cédric Succivalli - critico, scrittore creativo e performer.

Del gruppo fanno parte anche lo spagnolo Pedro Usabiaga - che con più di 100 esposizioni in tutto il mondo, è tra i più conosciuti fotografi di moda e cinema della scena spagnola - e gli attori italiani Lorenzo Richelmy (visto ne La ragazza nella nebbia e Una questine privata) e Sara Serraiocco (protagonista femminile del recente Brutti e cattivi).

Naturalmente i giurati saranno tutti presenti a Como e a Milano, insieme a una serie di altri ospiti italiani e internazionali. Fra i primi ricordiamo: Carlo Lucarelli, Donato Carrisi, i finalisti del Premio Scerbabenco, Enzo G.Castellari, Stefano Fresi, Lucia Mascino e Filippo Timi per I delitti del BarLume, e molti dei registi dei film che concorrono al Premio Caligari (da Maccio Capatonda ai Manetti Bros.).

Fra le presenze internazionali, oltre allannunciata Margaret Atwood, segnaliamo: Lynne Ramsay (che accompagna You Were Never Really Here), lo scrittore Marcos Chicot e Abel Ferrara, che il 9 dicembre riceverà il Noir Honorary Award alla carriera.

L’appuntamento con il Noir in Festival è a Milano e a Como dal 4 al 9 dicembre con una preapertura il 3.