L'accelerazione nei piani di produzione ha fatto saltare l'accordo con Travis Knight.

Dal momento che la Sony ha deciso di iniziare le riprese di Uncharted prima del previsto, a dirigerlo non sarà più il regista di Bumblebee Travis Knight. A quanto pare la compagnia vorrebbe realizzare l’adattamento cinematografico del famoso videogioco prima che il suo protagonista Tom Holland giri il nuovo capitolo di Spider-Man. A questo punto il regista che pare più probabile sieda dietro la macchina da presa per il progetto è Ruben Fleischer, il quale per la Sony ha già realizzato i due episodi di Zombieland e soprattutto il successo di Venom. Dal momento che Fleischer non è impegnato nel sequel del cinecomic – ci penserà come noto Andy Serkis – ecco che la sua candidatura per girare Uncharted diventa più che forte.

Ricordiamo che il film sarà una sorta di origin story: la sceneggiatura vedrà infatti un giovane Nathan Drake (Holland) impegnato nelle sue prime esperienze come avventuriero e cacciatore di tesori. Un po’ come successo a Lara Croft nel recente Tomb Raider interpretato da Alicia Vikander. Insieme a Holland vedremo anche l’altra star Mark Wahlberg, che interpreterà il suo mentore Victor Sullivan. L’attore è da anni impegnato nel tentativo di portare sul grande schermo Uncharted interpretando il ruolo di Drake, ma questa nuova idea lo ha “costretto” ad accontentarsi del ruolo del suo amico e braccio destro.

Ancora non si sa quando inizieranno le riprese di Uncharted ma visto l’improvviso scossone pianificato dalla Sony, la data potrebbe essere poi non così lontana, quasi sicuramente entro il 2020.