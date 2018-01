Sarà Mike Flanagan a dirigere Doctor Sleep, sequel di Shining

Nel 2013 Stephen King è tornato a rivisitare in un romanzo il mondo di Shining, dando un sequel alla storia di Danny Torrance, ormai adulto, alcolizzato, e ancora perseguitato dalle sue visioni e dalla tragedia di cui è stato protagonista. Il romanzo si intitola "Doctor Sleep" ed è prossimo ad arrivare sul grande schermo.

Le cose si sono fatte più concrete con l'annuncio del regista che dirigerà il film: Si tratta di Mike Flanagan, conosciuto per gli horror Oculus, Somnia e Ouija: L'origine del male, e per aver realizzato per Netflix un buon adattamento di un altro romanzo di King, Il gioco di Gerald.

Anche se ci sembra ovvio, è bene precisare per chi non abbia letto il libro, che si tratta di un seguito del romanzo e non del capolavoro di Stanley Kubrick,. Siamo comunque curiosi di vedere cosa verrà fuori da una storia molto personale, che all'epoca avevamo apprezzato: qua la nostra recensione di Doctor Sleep.