Sarà Matt Reeves a dirigere The Batman

Variety riporta che è stato trovato un nuovo regista per dirigere The Batman con Ben Affleck, che inizialmente avrebbe dovuto sedersi anche dietro la macchina da presa ma ha rinunciato a gennaio, forse a causa dell'eccessivo stress di dirigere, produrrre, cosceneggiare (con Geoff Johns) e interpretare un cinecomic di quella portata. A sostituirlo sarà Matt Reeves, il regista di Cloverfield, Apes Revolution e War - Il Pianeta delle Scimmie.

Reeves era già nella top list dello studio, ma fino a poco tempo fa sono stati considerati anche altri registi. Non è la prima volta che il regista interviene per salvare la situazione, visto che aveva già sostituito Rupert Wyatt in Ape Revolution. L'ultimo episodio del franchise uscirà il prossimo luglio, poi Reeves sarà libero di dedicarsi a The Batman.