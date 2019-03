Sarà Mark Hamill a doppiare Chucky nel reboot di Bambola assassina!

Mark Hamill ha appena ricevuto da Brad Dourif un’eredità pesante per la storia del cinema horror contemporaneo, quella di doppiare il terrificante Chucky nel reboot di Bambola assassina attualmente in lavorazione a Vancouver.

Il cast principale del nuovo episodio è composto da Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry e il giovane Gabriel Bateman. La trama principale, scritta da Tyler Burton Smith vede una madre (Plaza) regalare al proprio figlio Andy (Bateman) il bambolotto protagonista ignara dell’orrore che si sta per scatenare. C’è da sottolineare come nell’aggiornamento Chucky non sarà posseduto dallo spirito di un serial killer ma inizierà a compiere atti orribili a causa della manomissione del suo codice di progettazione, sabotaggio che gli consentirà di imparare senza alcuna limitazione, violenza inclusa…

A dirigere il remake di Child’s Play (titolo originale) sarà Lars Klevberg, imposti all’attenzione dei fan del genere grazie al piccolo cult horror Polaroid. Alla produzione David Katzenberg e Seth Grahame-Smith, i quali lo scorso anno hanno centrato il grande successo di IT, capace di incassare in tutto il mondo 700 milioni di dollari. Il sequel dell’horror tratto dal capolavoro di Stephen King è in arrivo nei cinema il prossimo settembre.

Ricordiamo infine che il filone originale di Bambola assassina, quello con la voce di Brad Dourif tanto per intenderci meglio, è ancora in vita. Anzi, è pronto ad espandersi con altri film (prevedibilmente diretti all’home video come gli ultimi episodi del franchise) e addirittura una serie TV.