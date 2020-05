Sarà Louis Leterrier a dirigere Bright 2 per Netflix

News Cinema

Il cineasta francese ha già collaborato con la piattaforma di streaming realizzando The Dark Crystal: Age of Resistance.

Sarà il francese Louis Leterrier a sostituire dietro la macchina da presa David Ayer per Bright 2, targato Netflix. Tre anni fa il primo episodio del poliziesco-fantasy interpretato da Will Smith e Joel Edgerton si è dimostrato uno dei maggiori successi originali della piattaforma di streaming in termini di visualizzazioni – più di 60 milioni - un po’ meno per quanto riguarda il consenso della critica. Il sequel di Bright è stato annunciato fin dall’inizio del 2018, ma non è ancora entrato in pre-produzione probabilmente a causa del budget elevato del progetto (si è parlato di una cifra superiore ai 90 milioni) ma anche dei numerosi impegni di Will Smith. La star fu praticamente la prima a girare un lungometraggio produttivamente importante per Netflix, aprendo la strada a tutte quelle che l’hanno seguita in questi ultimi anni.

Anche se ancora non è ancora stata rivelata la trama della sceneggiatura di Bright 2, a quanto pare la coppia di poliziotti protagonisti – l’umano Smith e l’orco Edgerton – dovrebbero risolvere un caso che li porterà a viaggiare anche fuori degli Stati Uniti.

Louis Leterrier ha già collaborato con Netflix dirigendo tutti gli episodi di The Dark Crystal: Age of Resistance. La carriera a Hollywood del cineasta si è composta di titoli di richiamo come L’incredibile Hulk, Scontro tra Titani e Now You See Me.