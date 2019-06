Sarà la Paramount a distribuire Killers of the Flower Moon, nuovo progetto della coppia Scorsese/DiCaprio

La Paramount Pictures ha acquistato i diritti di distribuzione del lungometraggio Killers of the Flower Moon, che vedrà riunirsi la coppia formata dal regista Martin Scorsese e dalla star Leonardo DiCaprio. La sceneggiatura verrà tratta dal libro-inchiesta scritto da David Grann: nell’Oklahoma degli anni ’20 la tribù di nativi americani Osage ottenne il diritto di sfruttamento petrolifero sulle proprie terre. L’appena anta agenzia investigativa dell’FBI si ritrovò ben presto a indagare su una serie di omicidi che decimò gli Osage, indagine che la portò a scoprire e contrastare la corruzione e i crimini dei magnati del petrolio americani. Il caso portò notorietà e potere al Bureau.

A scrivere l’adattamento di Killers of the Flower Moon sarà il premio Oscar Eric Roth: tra i suoi famosi script non originali infatti troviamo Forrest Gump di Robert Zemeckis, Insider e Ali di Michael Mann, Munich di Steven Spielberg, A Star Is Born di Bradley Cooper e il prossimo, attesissimo Dune di Denis Villeneuve.

Killers of the Flower Moon segnerà la sesta collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Iniziata nel 2002 con Gangs of New York è proseguita negli anni grazie a film memorabili quali The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street e infine il cortometraggio The Audition, girato nel 2015. Il prossimo progetto del cineasta è l’attesissimo The Irishman prodotto da Netflix, che vede protagonisti Robert De Niro e Al Pacino.