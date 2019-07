Sarà il regista della saga di IT Andy Muschietti a dirigere The Flash

News Cinema

Nuovo totale stravolgimento nei piani di realizzazione di The Flash, il travagliatissimo cinecomic dell’universo DC/Warner: il regista del franchise di IT Andy Muschietti sarebbe entrato in trattative per dirigere il progetto, dopo che John Francis Daley e Jonathan Goldstein – autori anche di vari draft della sceneggiatura – si sono volontariamente fatti da parte. Anche lo script sarà totalmente riscritto da Christina Hodson, autrice del copione di Bumblebee e del prossimo Birds of Prey, altro cinecomic dell’universo DC/Warner.

A lavoro su Flashpoint (precedente titolo del cinecomic) da anni, Daley e Goldstein avrebbero deciso volontariamente di abbandonare in seguito a mesi di divergenze creative col protagonista Ezra Miller, che invece pare confermato per tornare a interpretare il supereroe dopo Justice League e il brevissimo cammeo in Batman vs. Superman: Dawn of Justice. A quanto pare la coppia di cineasti voleva realizzare una versione più leggera di The Flash, mentre Miller invece aveva una visione del personaggio e della storia decisamente più tetre. A un certo momento l’attore avrebbe addirittura scritto una sua versione del lungometraggio insieme al fumettista Grant Morrison. Che l’entrata in scena di un regista specializzato nell’horror come Muschietti non sia un modo per accontentare la star? In caso l’accordo venga raggiunto il cineasta figurerà anche come produttore di The Flash insieme a sua sorella Barbara. Una volta ufficializzata la regia partirà immediatamente la pre-produzione, poiché la Warner vuole iniziare le riprese il prossimo gennaio.

Ricordiamo che il prossimo film di Andy Muschietti, IT: Capitolo 2, verrà presentato dal regista e dal cast – Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Bill Skarsgård, James Ransone – all’imminente ScareDiego, serata che precede l’apertura ufficiale del San Diego Comic Con il prossimo 18 luglio.