Sarà Hera Hilmar la protagonista di Mortal Engines prodotto da Peter Jackson

La ventottenne islandese Hera Hilmar (Da Vinci's Demons in TV) sarà la protagonista assoluta del nuovo film prodotto da Peter Jackson Mortal Engines. L'attrice ha così raggiunto i già confermati Robbie Sheehan (Fortitude, il prossimo Geostorm) e Ronan Raftery (Animali fantastici e dove trovarli, il prossimo The Terror in TV). Il primo sarà co-protagonista insieme alla Hilmar, l'altro avrà invece un ruolo di supporto.

Le riprese di Mortal Engines, tratto dalla serie di libri scritta da Philip Reeve, inizieranno questa primavera, per arrivare nelle sale americane il 14 dicembre 2018. Alla sceneggiatura insieme a Peter Jackson la moglie e fidata collaboratrice Fran Walsh. Alla regia invece ci sarà Christian Rivers, storico assistente del regista delle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Ambientato migliaia di anni nel futuro, Mortal Engines racconta dell'incontro tra Tom Natsworthy e una misteriosa ragazza che cambierà la sua vita, in un mondo in cui le città più importanti si muovono per il pianeta su enormi ruote cercando di distruggere l'un l'altra alla ricerca di risorse da sfruttare.

Her Hilmar ha appena finito di girare altri due film: The Ottoman Lieutenant con Josh Harnett e An Ordinary Man con Ben Kingsley.