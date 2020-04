Sarà Gary Dauberman a dirigere Le notti di Salem, vampire-movie tratto dal capolavoro di Stephen King

News Cinema

Lo sceneggiatore ha da poco esordito alla regia con Annabelle 3. Da King ha invece sceneggiato i due episodi di IT.

Alla fine sarà lo stesso sceneggiatore Gary Dauberman a dirigere il suo adattamento cinematografico de Le notti di Salem, che ha tratto dal capolavoro horror di Stephen King. Dauberman lo realizzerà per la New Line; la casa di produzione come al solito ha affidato la produzione al fido collaboratore James Wan (The Conjuring, Aquaman).

Nel libro pubblicato nel 1975 Ben Mears torna nella cittadina natale Salem’s Lot (titolo originale del testo) per scrivere un libro che parla da una casa che da bambino lo aveva terrorizzato. Nello stesso tempo però l’antica abitazione trova un nuovo, misterioso inquilino, e strane morti iniziano a succedere a Salem’s Lot…

Come sceneggiatore Dauberman ha già scritto i due capitoli di IT diretti da Andy Muschietti, mentre ha esordito dietro la macchina da presa grazie al terzo episodio di Annabelle, spin-off della saga principale di The Conjuring.

Ricordiamo infine che da Le notti di Salem nel 1979 Tobe Hooper ha già tratto un acclamato film per la televisione che vedeva protagonisti il leggendario James Mason (Lolita), David Soul e Bonnie Bedelia. Nel 2004 è arrivato un altro prodotto per il piccolo schermo con Rob Lowe, ma questo è decisamente più dimenticabile…