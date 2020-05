Sarà Doug Liman a dirigere Tom Cruise nel film girato nello spazio

News Cinema

I due hanno già realizzato insieme Edge of Tomorrow e Barry Seal - Una storia americana.

Il prossimo film di Tom Cruise che verrà girato nello spazio aperto ha trovato il proprio regista in Doug Liman. Il cineasta originario di New York ha già diretto la star nel successo sci-fi Edge of Tomorrow e successivamente in Barry Seal – Una storia americana.

L’esperienza produttiva senza precedenti nella storia del cinema verrà realizzata grazie alla collaborazione con la NASA e col progetto Space X di Elon Musk. In realtà Liman era già coinvolto nel lungometraggio, in quanto ha scritto la prima versione della sceneggiatura e figura tra i produttori insieme allo stesso Cruise. Il cineasta è al momento alle prese con la problematica post-produzione di Chaos Walking, che vede protagonisti Daisy Ridley e Tom Holland. Tom Cruise è invece attesissimo nei cinema grazie a Top Gun: Maverick, sequel del cult-movie diretto da Tony Scott nel 1986. Intanto l’attore candidato a tre premi Oscar – Nato il 4 luglio, Jerry Maguire e Magnolia - dovrà finire le riprese di Mission: Impossible 7, interrotte a Venezia a causa dello scoppio della pandemia di COVID-19.

Tra i maggiori successi commerciali di Doug Liman vale la pena ricordare il primo The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith e il folle ma a nostro avviso sottovalutato Jumper, che vedeva protagonisti Hayden Christensen e Jamie Bell.