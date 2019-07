Sarà Dexter Fletcher a dirigere Sherlock Holmes 3

News Cinema

L'attore diventato regista è reduce dal buon successo di Rocketman, biopic dedicato a Elton John.

Dopo aver diretto i primi due Sherlock Holmes con protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law Guy Ritchie lascerà la regia del terzo capitolo a Dexter Fletcher. Si tratta di un passaggio di consegne piuttosto singolare poiché quest’ultimo come attore nel 1998 ha recitato nel portentoso esordio alla regia di Ritchie, Lock & stock – Pazzi scatenati.

Sherlock Holmes 3 potrebbe arrivare nei cinema americani il 21 dicembre 2021. Il lungometraggio è stato rimandato a lungo principalmente perché Robert Downey Jr. è stato impegnato a lungo con il l’universo cinematografico della Marvel, nel ruolo ormai iconico di Iron Man. Sia lui che Jude Law torneranno nei rispettivi ruoli di Holmes e Watson.

Dopo essersi imposto all’attenzione internazionale nel 2015 grazie a Eddie the Eagle – Il coraggio della follia interpretato da Hugh Jackman e Taron Egerton, Dexter Fletcher ha completato le riprese di Bohemian Rhapsody dopo il licenziamento di Bryan Singer. Quest’anno ha ottenuto il notevole (e meritato) successo di critica di Rocketman, biopic dedicato al mito di Elton John. Anche al botteghino il film è andato molto bene: costato 40 milioni di dollari il film ne ha incassati in tutto il mondo ben 175. Non è improbabile che Taron Egerton nel ruolo di Elton John partecipi da protagonista alla corsa ai prossimi Oscar.

Come interprete invece Fletcher è stato Caravaggio per Derek Jarman, ha recitato per Ken Russell e Michael Winterbottom e ha partecipato a una miniserie straordinaria quale Band of Brothers.