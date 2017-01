Sarà David S. Goyer a scrivere Green Lantern Corps. Nel film confermato anche il personaggio di John Stewart

Il progetto di riportare Green Lantern sul grande schermo finalmente ha compiuto un passo avanti molto importante, in quanto ha trovato uno sceneggiatore. D'eccezione oseremmo dire. Sarà infatti David S. Goyer, in collaborazione con Justin Rhodes, a scrivere Green Lantern Corps, in cui è stata ufficialmente confermata anche la presenza del personaggio di John Stewart. Ricordiamo che Goyer ha scritto insieme a Christopher Nolan la trilogia di Batman con un sontuoso Christian Bale come protagonista.

Creato da Dennis O’Neil e dal grande Neal Adams nel 1971, Stewart è il primo supereroe afroamericano della storia della DC Comics. Già si vocifera che per questa parte sia in lizza Tyrese Gibson, conosciuto al grande pubblico soprattutto per il franchise di Fast and Furious.



Green Lantern Corps dovrebbe essere una sorta di buddy-movie con effetti speciali con protagonisti appunto Stewart e l'originale Lanterna Verde Hal Jordan, che nel 2001 era stato interpretato da Ryan Reynolds nel film dedicato al supereroe. Visto l'insuccesso di critica di quel progetto, è altamente improbabile che l'attore torni a vestire la calzamaglia verde e nera di Green Lantern, anche perché quella rossa di Deadpool gli ha portato molta più fortuna...

Il produttore Charles Roven ha confermato che Green Lantern e il suo universo cinematografico non si incroceranno con quello degli altri supereroi DC almeno fin dopo Justice League 2, che a questo punto dovrebbe uscire nel 2019.