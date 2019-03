Sarà David Dobkin a dirigere Will Ferrell nel film Netflix Eurovision

Siamo da sempre ammiratori del talento comico di Will Ferrell, un attore che - come ha più volte dimostrato al cinema e in tv - sa anche cantare benissimo. L'estate scorsa vi avevamo dato notizia che sarebbe tornato a esibirsi in Eurovision, un film Netflix co-sceneggiato e prodotto da lui, e ovviamente ambientato durante il celebre contest internazionale di musica.

Adesso si sa che a dirigere il film sarà David Dobkin, con cui Ferrell ha già lavorato per la commedia di grande successo 2 single a nozze nel 2005. In realtà il suo era più che altro un cammeo, ma insomma, attore e regista si sono già incontrati sul set. L'ultimo film per il cinema di Dobkin, The Judge, risale ormai a 5 anni fa.

Questa è al momento l'unica novità sul progetto, scritto da Ferrell assieme ad Andrew Steele, di cui non si conoscono ancora trama e data delle riprese. Del resto l'attore ha un bel po' di impegni all'orizzonte. Si parla di lui per il remake americano di Forza maggiore e per Prince of Fashion, annunciato lo scorso autunno, in cui sarà diretto niente meno che da Gus Van Sant, stavolta per Amazon Studios.

Quanto ad Eurovision, che ci incuriosisce moltissimo, speriamo di potervi dare in futuro notizie più precise.