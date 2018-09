Sarà Brett Cullen il padre di Bruce Wayne in Joker

Dopo la rinuncia di Alec Baldwin, annunciata a fine agosto, è stato trovato l'attore che interpreterà il ruolo di Thomas Wayne, padre di Bruce Wayne alias Batman, nel film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix (di cui ieri è uscita la prima foto), provvisoriamemte intitolato Joker.

Si tratta del caratterista texano Brett Cullen di cui, se non ricordate il nome, ricorderete benissimo la faccia, per averlo visto in decine di ruoli soprattutto sul piccolo schermo.

Qualche esempio tra i più recenti: Narcos (dove era l'ambasciatore americano in Colombia, Arthur Crosby), Under The Dome e Person of Interest. Al cinema ha avuto piccole parti in diversi film, tra cui due cinecomic: Ghost Rider e Il cavaliere oscuro - il ritorno. Sapendo la fine che fanno i genitori di Bruce Wayne c'è da aspettarsi che anche quello in Joker sarà un piccolo ruolo, per quanto prestigioso.