News Cinema

Il film racconterà del giorno in cui Walter Cronkite annunciò la morte del Presidente Kennedy.

La scorsa estate avevamo dato la notizie che Chris Pine avrebbe portato sul grande schermo il leggendario giornalista televisivo Walter Cronkite in Newsflash. L’attore che rivedremo nella parte di Steve Trevor in Wonder Woman 1984 aveva sostituito Seth Rogen nel progetto. Adesso arriva anche la conferma che a dirigerlo sarà Alfonso Gomez-Rejon, lanciato qualche anno fa dal successo di Quel fantastico peggior anno della mia vita.

Ben Jacoby ha scritto la sceneggiatura di Newsflash, interamente ambientato il 22 novembre 1963. Quello fu infatti il tragico giorno in cui Cronkite dovette annunciare al pubblico televisivo americano l’assassinio del Presidente John Fitzgerald Kennedy. L’anchorman diventò il volto rassicurante a cui la nazione si aggrappò di fronte alla tragedia. Le riprese di Newsflash inizieranno a New York il prossimo febbraio.

Alfonso Gomez-Rejon ha finalmente visto arrivare nelle sale cinematografiche il suo ultimo The Current War, altro biopic dedicato alla battaglia tra Thomas Edison (Benedict Cumberbatch) e George Westinghouse (Michael Shannon) per portare la corrente elettrica nelle case degli americani. Il film – uscito in versione rimontata dallo stesso regista – era rimasto un anno nel limbo a causa della dichiarata bancarotta della Weinstein Company. Nei prossimi impegni di Chris Pine c’è invece il thriller All the Old Knives, dove farà coppia con la pluri-candidata all’Oscar Michelle Williams. Il film sarà diretto da James Marsh, reduce dal successo de La teoria del tutto.