Sapore di mare, tante curiosità sul film di culto degli anni ’80 di Carlo Vanzina

La nostalgia delle stagioni estive, gli amori e i rimpianti e le curiosità su un film di culto degli anni ’80, Sapore di mare, il più amato lavoro di Carlo ed Enrico Vanzina.

I giorni di vacanza, stessa spiaggia stesso mare ogni anno, con gli amici che negli anni sono diventati fratelli e sorelle, o magari amanti. Per non parlare degli anni ’60, spensierati, superficiali, distratti e pieni di gelati in spiaggia e canzoni diventati tormentoni estivi. A vederli oggi erano proprio anni d’oro, come l’abbronzatura della mitica Selvaggia, Isabella Ferrari, nell’altrettanto mitico e iconico Sapore di mare, scritto da Enrico e Carlo Vanzina e diretto solo da quest’ultimo.

Sapore di mare, la trama

Estate 1965, Forte dei Marmi. Vari personaggi con le loro famiglie e i loro figli si ritrovano nel luogo d’elezione delle vacanze degli italiani, specie in quegli anni di miracolo economico e di benessere sempre più generalizzato: il mare. Sono milanesi, ma anche genovesi, napoletani, per la prima volta lì o ormai da anni, con genitori o no. Il tempo passa in fretta quando ci si godono le vacanze e così accade anche per questa allegra e variopinta giovane compagnia in Versilia. La malinconia dei saluti irrompe, anche per l’incombere della stagione autunnale, con il ritorno a scuola, all’università o al lavoro. È anche il momento per concludere storie d’amore che sembravano eterne, o semplici flirt stagionali.

1982, diciassette anni dopo. Un salto temporale ci porta molti anni dopo, con un ritrovo inatteso nel solito locale da parte del “nostro” gruppo vacanze. Occasione per scoprire cosa ne è stato di loro: c’è chi si è sposato, chi invece si è immerso totalmente nel lavoro, chi un matrimonio l’ha concluso con dolore e si è trovato un nuovo partner, c’è chi ha figli. In tutti una nota malinconica degli anni della giovinezza ormai passati, dei sogni infranti dalla vita. Insomma, quella nota nostalgica che ha reso il film probabilmente il migliore dei Vanzina, almeno nella percezione del pubblico, che non manca di rivederlo quando viene trasmesso per l’ennesima volta in televisione.

Sapore di mare, le curiosità su personaggi e un film diventati iconici

Fra i protagonisti delle vacanze vissute e rimpiante di Sapore di mare citavamo Selvaggia, interpretata da Isabella Ferrari, perché rimane uno dei personaggi più amati del film. Insieme a lei anche Christian De Sica, all’epoca non ancora affermato, tanto che la distribuzione non era convinta di sceglierlo, Virna Lisi, regina del cinema italiano, ma sempre per i soliti noti ritenuta da non adatta per un film come questo, non drammatico.

A proposito di commedia, Jerry Calà era già un comico conosciuto, lanciato dai Gatti di Vicolo Miracoli, e si è offerto per il film dopo aver letto casualmente una bozza della sceneggiatura negli uffici della produzione. Ma costava troppo per un film così a basso budget, così gli rispose Carlo Vanzina, ma alla fine Calà accettò di tagliarsi il cachet di molto, ma con una clausola particolare che avrebbe previsto per lui una grossa percentuale degli incassi dopo aver superato gli 8 miliardi di lire. La produzione accettò, anche perché considerava già un mezzo miracolo un incasso di 4 miliardi, ma alla fine Sapore di mare ne portò a casa oltre 10. Quindi Jerry Calà dimostra un buon occhio, non solo artistico, ma anche imprenditoriale.

Nel cast anche Marina Suma, Gianni Ansaldi, Angelo Cannavacciuolo, per il cui ruolo, quello di Paolo, era stato provinato anche Massimo Ciavarro, poi presente nel sequel e protagonista di una celebre relazione con Selvaggia. Una breve apparizione la fece anche Alba Parietti, all’epoca sconosciuta e sposata con Franco Oppini, amico di Jerry Calà. Piccolo ruolo anche per Angelo Maggi, poi diventato uno dei maggiori doppiatori italiani, fra gli altri di Tom Hanks e Bruce Willis.

Le riprese si sono svolte in parte a Forte dei Marmi stessa, stabilimenti Marechiaro e Dalmazia, e in parte vicino Roma, a Fregene e Ostia. Per il 20° anniversario, nel 2003, è stato realizzato un confanetto con Sapore di mare e il sequel, uscito meno di un anno dopo. Virna Lisi vinse per la sua performance sia il Nastro d’argento che il David di Donatello, come miglior attrice non protagonista. La colonna sonora è un best of dei più grandi hit della musica italiana degli anni ’60.

Il titolo non è Sapore di sale, come la canzone iconica di Gino Paoli, ma Sapore di mare, perché in quei mesi era in preparazione un film con il titolo della canzone, che avrebbe dovuto essere diretto da Neri Parenti per un'altra sociertà di produzione, che aveva registrato il titolo e acquisito i diritti. Poi però il film non si fece e nel sequel, Sapore di mare 2 - Un anno dopo, non solo fu utilizzata Sapore di sale, ma fece anche una comparsata lo stesso Paoli.