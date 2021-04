Saoirse Ronan: un talento che celebriamo con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

La protagonista di Lady Bird e Piccole donne compie oggi 27 anni. Ecco i cinque film in streaming che l'hanno resa una star già nominata quattro volte all'Oscar.

Ventisette anni compiuti oggi e già quattro nomination all’Oscar, più una che strameritata e che gli è stata negata (ne leggerete più avanti). Potrebbe essere Saoirse Ronan la nuova Meryl Streep? Ovviamente è presto per dirlo, fatto sta che la carriera della giovane attrice di origini irlandesi ma nata a New York la sta confermando come una delle migliori interpreti in circolazione. In attesa di vederla nel nuovo film di Wes Anderson The French Dispatch, vogliamo celebrare il suo talento indubitabile con i migliori film in streaming da lei realizzati. Buona lettura.

Cinque film di culto interpretati da Saoirse Ronan

Espiazione

Amabili resti

Grand Budapest Hotel

Lady Bird

Piccole donne

Espiazione (2007)

Il sontuoso adattamento cinematografico del romanzo di Ian McEwan consente a Joe Wright di sfruttare al meglio le potenzialità attoriali dei due protagonisti Keira Knightley e James McAvoy. In ogni scena però in cui compare, a rubare loro la scena è la giovanissima Saoirse Ronan, poco più di una bambina ma con una presenza scenica e una capacità di “leggere” il personaggio inusitata. Arriva la prima nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista, consacrazione precoce di un talento clamoroso. Se Espiazione viene ricordato negli anni è soprattutto merito suo. E, ammettiamolo, della scena iconica con la Knightley e quel magnifico vestito verde...Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Amabili resti (2009)

Nel portare sul grande schermo il romanzo appassionante e tragico di Alice Sebold Peter Jackson punta molto, se non tutto, sull’innocenza e la dolcezza del personaggio della giovane protagonista. E soltanto Saoirse Ronan poteva restituirci tali qualità con tale potenza espressiva. Amabili resti osa, tenta strade mai battute nel tentativo di rappresentare quello che potrebbe esserci dopo la morte, mostra tutto il coraggio cinematografico del suo autore. Un film amato solo a metà che merita rispetto invece pieno e incondizionato. Alla Ronan viene tolta una nomination all'Oscar perché quell’anno bisognava spingere la Carey Mulligan di An Education. Ovvero una prova di un coraggio e di uno spessore evidentemente inferiori. Mah...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Grand Budapest Hotel (2014)

Grand Budapest Hotel: Il trailer italiano del film di Wes Anderson - HD

Era dai tempi de I Tenenbaum che Wes Anderson non realizzava un film così brioso, preciso, coerente nella sua soave follia narrativa. E grande merito come sempre va a un cast strepitoso, in cui la Ronan ha un ruolo piccolo ma che le consente come sempre di lasciare il segno. Sorprendente e glorioso mattatore di Grand Budapest Hotel è Ralph Fiennes, perfetto in una commedia la cui eleganza estetica è stata premiata con vari Oscar in categorie tecniche. Davvero un gran film di forma e contenuto che si esaltano a vicenda. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Lady Bird (2017)

Lady Bird: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il sodalizio con l’autrice Greta Gerwig arriva con un film piccolo e autobiografico, in cui la Ronan riesce a tirar fuori tutta la dolcezza e la verità di una figura femminile scandita con enorme sensibilità. I duetti con la madre Laurie Metcalf sono incredibili, così come molte trovate di storia e situazioni di vita vissuta. Lady Bird è uno dei migliori “coming-of-age” movies visti in tempi recenti, brioso e sincero. Tante nomination all’Oscar, la terza per la Ronan dopo una seconda ottenuta grazie a Brooklyn. La giovane attrice vince il Golden Globe nella categoria Musica o Commedia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Piccole donne (2019)

Il classico di Louise May Alcott viene re-interpretato dal Greta Gerwig in chiave contemporanea, regalandoci un adattamento che parla dei nostri tempi molto più quanto il film in costume non dica. Prova superba della Ronan, che svetta in un cast maestoso che comprende anche Meryl Streep, Laura Dern, Florence Pugh, Timothée Chalamet e Bob Odenkirk. Piccole donne commuove, fa pensare, esalta e intenerisce. Soprattutto dimostra l’intelligenza sopraffina della Gerwig. Altre sei nomination all’Oscar - quarta per la Ronan - e vittoria per i migliori costumi. Enorme successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.