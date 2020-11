Saoirse Ronan: tra un bacio e una scena di sesso, cos'è più difficile?

News Cinema

Dopo l'esperienza sul set con Kate Winslet in Ammonite, Saoirse Ronan spiega dove possano essere le difficoltà nelle effusioni sullo schermo: il suo parere non è scontato.

Saoirse Ronan ha diviso il set e scene piuttosto ardite con Kate Winslet per Ammonite, storia di un amore omosessuale nell'Inghilterra del 1840, tra una cercatrice di fossili (Winslet) e una donna convalescente di cui si deve prendere cura (Ronan): discutendone con Entertainment Weekly, l'attrice quattro volte nomination all'Oscar (l'ultima volta per Piccole donne) fornisce tuttavia un parere molto tecnico sulla questione, sulla scia di quel che ha detto la sua collega Kate, ma aggiungendo un paragone interessante. Ecco le sue parole: Leggi anche Kate Winslet: le scene di sesso "non sono come mangiare un sandwich"

Finora sono stata molto fortunata, perché non mi sono mai sentita troppo nervosa durante le scene di sesso. Le vedo come una cosa molto tecnica, non è come la scena di un bacio, dove devi sul serio baciare qualcuno. E' una cosa puramente tecnica, coreografata. L'ho sempre vista così, penso che sia un buon modo di affrontarle.